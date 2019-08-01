Gaziantep'te kutunun içinden bebek cesedi çıktı

25 Aralık Mahallesi'nde kaldırıma bir kutu bırakıldığını gören vatandaşlar panik oldu. Kutuyu açan vatandaşlar, içerisinde bebek olduğunu gördü ve olayı hemen ekiplere bildiridi.

BEBEK ÖLÜYDÜ

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelmede bebeğin ölü olduğunu tespit etti.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Yaklaşık bir hafta önce normal bir şekilde doğduğu belirlenen erkek bebeğin kimliğini tespit etmek için araştırma başlatan ekipler, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulabilmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından savcının talimatıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.