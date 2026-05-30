Gaziantep'te su dolan alt geçitte mahsur kalan aile kurtarıldı

Adana’dan İslahiye’ye bağlı Aktaş Mahallesi Küçük İntille Mezrası’na gitmek üzere yola çıkan Burak Keskin yönetimindeki minibüs, alt geçide girdiği sırada yoğun su birikintisiyle karşılaştı.

Kısa sürede ilerleyemeyen araç, suyun içinde hareket edemez hale geldi.

AİLE ARAÇ İÇİNDE MAHSUR KALDI

Minibüste bulunan sürücü, eşi ve iki çocuğu, suyun yükselmesiyle birlikte panik yaşayarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, su seviyesinin yüksek olduğu bölgede kontrollü bir çalışma yürüterek aileyi güvenli şekilde araçtan çıkardı. Kurtarma operasyonu kısa sürede tamamlandı.

ARAÇ ÇEKİCİYLE BULUNDUĞU YERDEN ALINDI

Mahsur kalan minibüs, yapılan kurtarma çalışmasının ardından çekici yardımıyla alt geçitten çıkarıldı. Aracın su nedeniyle arızalandığı öğrenildi.

Yetkililer, sürücüleri yoğun yağışlarda alt geçit ve su birikintisi bulunan yollar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.