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Gaziantep'te şüpheli araç kontrolü cephane ortaya çıkardı

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahısların üzerinden, 5 adet silah çıktı. Şüphelilerin iş yerinde arama yapan polis, küçük çaplı bir cephaneyi ortaya çıkardı.

AA | 21.11.2019 - 17:09..
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Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan araçta seri numaraları silinmiş 5 kurusıkı tabanca ele geçiren polis ekipleri, 3 şüphelinin iş yerinde de arama yaptı. Arama sonucu çok sayıda silah ele geçirildi.

SERİ NUMARALARI SİLİNMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü "Yıldırım" ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada araçtaki 3 şüpheliye ait seri numaraları silinmiş 5 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

SİLAH KOLEKSİYONU

Arama çalışmalarının devamında şüphelilerin Suyabatmaz ve Şekeroğlu mahallelerindeki iş yerlerine giden ekipler, 11 otomatik tüfek, 76 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 8 kapsam dışı bıçak, 45 sürgü ve sürgü takımı ve 32 mermiye ulaştı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te şüpheli araç kontrolü cephane ortaya çıkardı

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