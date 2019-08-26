Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

Şaçaklı Mahallesi'ndeki Özdemirbey Caddesi üzerinde ellerinde kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların olduğu Suriyeli iki grup, bir anda kavga etmeye başladı.

Ellerindeki kesici aletlerle birbirlerine vuran gruptakiler, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi. Bazı kişiler, mağazanın önünde elbise asmak için kullanılan demir askılığı parçalayarak, bunlarla birbirine vurmaya devam etti.

Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sonrası iki gruptaki Suriyeliler, yaralanan arkadaşlarını alarak, hastaneye götürdü.

Vücuduna aldığı bıçak ve kılıç darbeleri ile ağır yaralanan Abdurrahman Hüseyin, götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

2'Sİ AĞIR 7 YARALI VAR

Aynı hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; iki tarafın birbirine kılıç ve bıçaklarla vurduğu, 1 Suriyelinin aldığı darbeler sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.