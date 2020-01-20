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Gaziantep'te trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü

Gaziantep'te tekeri patlayan otomobilin yan şeritteki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İHA | 20.01.2020 - 22:48..
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Nurdağı-Gaziantep yolunun 7. kilometresinde seyir eden Muhammed Elcüneyd (39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil, ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyir eden Ahmet D.'nin kullandığı 33 BYL 86 plakalı tıra çarptı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Elcüneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcüneyd (3) olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aliye Haffar (38), oğulları Ali ve Hazim Elcüneyd yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziantep ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü

Gaziantep'te trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü

Gaziantep'te trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü

Gaziantep'te trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü

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