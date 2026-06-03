Gazze'de açlık krizi

Gazze'den üzen görüntüler geliyor.

İsrail'in ateşkesi önemsemediği Gazze'de masumlar, açıkla mücadele ediyor.

Bu isimlerden birisi de, Gazze'de yiyecek temin etmek üzere yardım dağıtım merkezine giderken yakalanan 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Dayfullah Ebu Camus...

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıya ailesi için yiyecek temin etmek üzere yardım dağıtım merkezine giderken yakalanan 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Dayfullah Ebu Camus göğsünden yaralandı.

AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Aldığı yaralar sonucu kısmi felç geçiren genç, şiddetli yetersiz beslenme ve damar tıkanıklığı gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor.

YURT DIŞINA SEVK EDİLMESİ GEREKİYOR

Temel ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi gören Ebu Camus, yurt dışına sevk edilmeyi bekliyor.