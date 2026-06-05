Gazze'de bacağı ampute edilen Muhammed bebek, şimdi de elini kaybedebilir

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı savaşta İsrail, çocukları da hedef alıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören Muhammed bebek, İsrail saldırısında yaralanarak bacağını kaybetti.

ELİNİ KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Elinden de yaralanan Muhammed bebek, elindeki yaralanma tedavi edilemezse elini de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

"ANNEMİ İSTİYORUM"

Muhammed'in 2,5 yaşındaki ağabeyi Adem ise yerinden edilenlerin kaldığı kampta her gece "Annemi istiyorum." diye sayıklıyor.

Muhammed ve Adem'in yaşadığı sıkıntılar, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli zorluklarla yaşamaya çalışan binlerce Filistinli çocuğun durumunu gözler önüne seriyor.

"2 FÜZEYLE HEDEF ALDI"

Bebeklerin babası Adem el-Hatib, yaptığı açıklamada, eşinin son anlarını anlattı.

Hatib, "Çadırdaydık ve eşim Muhammed'i emzirmek için yakındaki akrabamızın çadırına gitti. Sonra bir anda İsrail uçağı, çadırı 2 füzeyle hedef aldı." dedi.

"SAĞ BACAĞI TAMAMEN KOPMUŞTU"

Filistinli adam, "Oraya doğru koştum ama çadırı bulamadım. Bulduğumda hanımımın kucağında bebeği tutarken şehit olduğunu gördüm. Muhammed'i onun altından aldım, vücudu aldığı ağır yaralardan titriyordu ve sağ bacağı tamamen kopmuştu." diye konuştu.

"SADECE 50 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI"

Hatib, "Eşim hala doğumun ardından iyileşme sürecineydi, sadece 50 gün önce doğum yapmıştı. Onu bir anda kaybettim ve şimdi ise oğlumun elini de kaybetmesinden korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR ELİNİN KESİLME RİSKİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Oğlunun Gazze dışında tedavi olmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Hatib, "Her gün yeni bir ameliyat geçiriyor. Doktorlar elinin kesilme riski olduğunu söylüyor. 50 günlük bir bebek daha kaç ameliyata dayanabilir?" şeklinde konuştu.

"ELİ OLMADAN BÜYÜYECEK"

Hatib, "Bu çocuk annesiz ve bir bacağı olmadan hatta belki bir eli de olmadan büyüyecek, hayatından geriye ne kalacak?" sözleriyle serzenişte bulundu.

İsrail'in şiddetli saldırılarla hedef alarak ciddi yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde çocuklar aileleri ve sevdiklerinin yanı sıra yüz binlercesi de evlerini, okullarını ve oyun alanlarını kaybederek barınma merkezlerinde hayata tutunmaya çalışıyor.

21 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 450'si bebek olmak üzere 21 binden fazla çocuğu öldürdü, 200'den fazla çocuk da açlık ve yetersiz beslenme gibi zorlu yaşam şartları nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail saldırılarında Gazze'deki yaklaşık 58 bin çocuk, anne babasından birini veya ikisini birden kaybetti ve binlerce çocuk engelli kaldı.

73 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Binlerce Filistinli çocuğu ise yaşadığı ağır psikolojik travmalar nedeniyle belirsiz bir gelecek bekliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazlası da yaralandı.