Gazze'de can kaybı 72 bin 938’e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

SON 2 GÜNDE 7 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 25 yaralı getirilirken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 929’a, yaralı sayısı 2 bin 811’e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNE YÜKSELDİ

İsrail saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 938’e, yaralı sayısı 172 bin 919’a ulaştı.