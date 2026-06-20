Gazze'de can kaybı 73 bin 23’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 73 BİNİ GEÇTİ

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 12’ye, yaralı sayısı 3 bin 208’e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 23’e, yaralı sayısı 173 bin 316’ya ulaştı.