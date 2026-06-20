Gazze'de can kaybı 73 bin 23’e yükseldi
Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 2 günde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 73 bin 23’e yükseldiği bildirildi.
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İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini çeşitli bahanelerle sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
CAN KAYBI 73 BİNİ GEÇTİ
İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 12’ye, yaralı sayısı 3 bin 208’e yükseldi.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 23’e, yaralı sayısı 173 bin 316’ya ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)