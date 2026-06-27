Gazze’de enkaz altındaki cenazeleri çıkarma çalışmalarında ikinci aşama

Dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım...

İsrail’in bölgedeki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, İsrail’in önceki saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Filistinli Sivil Savunma ekipleri, İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında kalan kişilerin cenazelerinin çıkarılmasına yönelik projenin ikinci aşamasının başlatıldığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iş birliği içinde yürütülen operasyonla, hala enkaz altında olduğu düşünülen binlerce kişinin kalıntılarına ulaşılması hedefleniyor.

İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Kurtarma çalışmaları, Gazze kentinin Sabra Mahallesi’nde Ghabun ailesine ait evin bulunduğu alanda başladı.

Filistin Sivil Savunma ekipleri ve ağır iş makineleri, enkazı kaldırmak için bölgeye sevk edildi.

Hala kayıp yakınlarını arayan aile bireyleri sessizce çalışmaları izleyerek, sevdiklerinin naaşlarına ulaşılmasını ve cenazelerin uygun bir şekilde defnedilebilmesini umut etti.

ARAMA FAALİYETLERİNE 400 SAAT AYRILDI

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal verdiği röportajda, kurumun ceset çıkarma çalışmalarının ikinci aşamasını resmen başlattığını söyledi.

Basal, mevcut aşamada Gazze şehrinin Zeytun ve Sabra mahalleleri ile diğer bölgelerinde yürütülecek arama çalışmalarına 400 çalışma saati ayrıldığını ve yıkılmış çok sayıda binada hala ceset kalıntılarının bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.

8 BİN KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İkinci aşamada ilk müdahale edilen noktanın Sabra’daki Ghabun ailesi evi olduğunu belirten Basal, burada yaklaşık 8 kişinin kalıntısının enkaz altında bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Çalışmaların, hem ekiplerin güvenliğini sağlamak hem de hayatını kaybedenlerin onurunu korumak amacıyla büyük bir dikkatle yürütüldüğünü vurguladı.

TEÇHİZAT SAĞLANIRSA 3 AY İÇİNDE BİTEBİLİR

Basal, Sivil Savunma’nın kapsamlı bir saha planı hazırladığını, gerekli teçhizat sağlanırsa cenazelerin çıkarılmasının 3 ay içinde tamamlanabileceği ve böylece binlerce ailenin belirsizlikten kurtarılabileceğini belirtti.

Uluslararası kuruluşlar ve insani yardım kurumlarına da çağrıda bulunan Basal, bu sürecin desteklenmesi ve gerekli teçhizatın sağlanması gerektiğini vurguladı. Enkaz altında kalan cenazelerin halk sağlığı ve çevre açısından ciddi risk oluşturduğunu ve insani krizi derinleştirdiğini ifade etti.