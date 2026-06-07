Gebze'de çöken binanın etrafındaki riskli yapıların yıkımına başlandı

Kocaeli Gebze'de Mevlana Mahallesi'ndeki Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı'nın 29 Ekim'de çökmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yapılan incelemelerde Gebze’de 22, Darıca ilçesinde ise 3 binada hasar tespit edilerek toplam 25 bina tedbir amaçlı mühürlendi.

RİSKLİ BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI

Olayın üzerinden geçen 7 aylık süreçte uzlaşma sağlanması ve yıkım kararlarının tamamlanmasıyla birlikte Gebze’de çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilkinin yıkımı ekskavatör ile gerçekleştirildi.

Yıkım sırasında caddede toz oluşumunu engellemek amacıyla su tankeriyle sulama yapılırken, ortaya çıkan molozlar hafriyat kamyonlarına yüklenerek taşındı.

İlçe belediyesi ekipleri yıkım alanını şerit çekerek kapatıp güvenlik önlemi aldı.

"22 BİNA YENİLENECEK"

Bölgede incelemelerde bulunan ve çalışmaları takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şunları söyledi:

“Etraftaki diğer binalarda da kapı ve pencere söküm işlemleri devam ediyor. Yakında onların da betonarme yıkımları gerçekleştirilecek. Bu bölgede elim kazadan sonra 22 binada dönüşümle alakalı karar alındı. 22 binanın bir kısmı yarısı bizden, bir kısmı da kendi imkanlarıyla yıkılıp yapılacak. Böylelikle 22 binanın tamamı yenilenmiş olacak. Bu anlamda ilk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Diğerlerinin de önümüzdeki günlerde yıkımları devam edecek.

Şu anda vatandaşlarımız kapı ve çerçeve söküm işlemlerini yaptırıyor. Arkasından da betonarme statik yıkımları gerçekleştirilmiş olacak. Uzlaşma ya da işlemleri başlamayan hiçbir binamız kalmadı. Bundan sonra normal inşaat ve imalat süreci yaşanacak. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanır ve vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmış olurlar veya yeni mülklerini değerlendirmiş olurlar."

"164 BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜRETİLECEK"

Büyükgöz, dönüşümün detayları hakkında teknik bilgileri de paylaşarak şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm şekliyle yapılıyor. Herhangi bir mimari ve imar yönüyle değişikliğe uğramayacaklar. Yıkılıp yenisi yapılacak. Yeni haliyle toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak. 22 binada 164 bağımsız birim gerçekleşmiş olacak. 130 civarındaydı ancak kullanılmamış imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. 164'e çıkmış olacak. Çünkü mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı bina vardı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek. Dolayısıyla orada artışlar sağlanacak.”