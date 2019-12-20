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Gebze'de kaza sonrası araç alev aldı: 2 yaralı

Kazaya karışan araç alev alev yanarken, içerisinde sıkışan iki kişiyi vatandaşlar çıkardı.

İHA | 20.12.2019 - 13:24..
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu mevkiinde, Murat Ö. yönetimindeki 57 EH 907 plakalı araç yan yol girişini kaçırdı.

KAZAYLA BİRLİKTE ALEV ALDI

Karayolunda geri gelerek yan yola girmeye çalışan araca arkadan gelen Burak K. yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayla birlikte alev alev yanan aracı gören vatandaşlar, Murat Ö. ve Aliye Ö.’yü araçtan çıkarttı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araç alev alev yandı: 2 yaralı -1

Kazaya karışan araç alev alev yandı: 2 yaralı -2

Kazaya karışan araç alev alev yandı: 2 yaralı -3

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