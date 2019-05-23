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Gece yatarken başucuna konulan telefon patladı

Sabah uyandıklarında telefonlarını dolu bataryayla eline almak isteyenlere kötü bir haberimiz var; Ankara'da bir çift başuçlarına koydukları telefon alev aldı.

İHA | 23.05.2019 - 16:23..
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Gece yatarken başucuna konulan telefon patladı

Ankara'da 8 ay önce evlenen Nurcan ve Berk Gündüzpolat çifti, başucuna koydukları cep telefonunun patlaması ile neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içinde alev alan telefon, hem yatak başlığını hem karyola yatağını yaktı. Odayı yoğun duman sarınca çift, paniğe kapıldı. Cep telefonu patlayan Berk Gündüzpolat, yaşadığı şoku üzerinden atınca yanan telefonu balkona attı. Güzdüzpolat, yanmaya devam eden telefonu üzerine su dökerek söndürdü.

SAHUR SAATİNDE OLMASI OLASI BİR FACİAYI ENGELLEDİ

Sahur yemeği hazırlamak için kalkan Nurcan Gündüzpolat'ın telefondan gelen sesi fark edince hemen eşini uyandırdığı öğrenilirken, Nurcan Gündüzpolat’ın olay sırasında uykuda olmaması olası bir faciayı önledi. Durumu ünlü markanın Kızılay şubesiyle paylaşan genç çift, aldıkları cevapla ikinci bir hayal kırıklığı yaşadı.

Gece yatarken başucuna konulan telefon patladı

"DÜDÜKLÜ TENCEREDEN GELEN BİR SES GİBİYDİ"

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Nurcan Gündüzpolat, "8 aylık evliyiz. Böyle bir olayla karşılaştık ve herkes bilinçlensin diye paylaşmak istedik. Sahura kalkacaktık, eşim uyuyordu. Ben uyanıktım, saat 3.00 civarıydı. O sırada eşimin başucunda olan telefondan bir ses geldi. Ne olduğunu ilk önce anlayamadım. Yavaşça başlayıp devam etti. Düdüklü tencereden gelen bir ses gibiydi. Çok korktum, eşimi uyandırdım. Uyandığımda ben ne olduğunu anlayamadım. Eşim uyanır uyanmaz 'Telefon patlıyor' dedi. Dışarıya çıktık, odadan eşim eline fırın eldiveni aldı. Onunla çıkarmaya çalıştı. Sıcak olduğu için tutamadı, yatağa düşürdü. Tabure ve eldiven yardımıyla balkona attı telefonu. Bunların hepsi 30, 35 saniye içinde oldu. Bir dakikamızı bile almadı.

Gece yatarken başucuna konulan telefon patladı VİDEO

Gece yatarken başucuna konulan telefon patladı

"KORKUDAN UYUYAMIYORUM"

Balkonda su döktük telefona, o gece hiç uyuyamadık. Salona geçtik. Burada çok büyük bir duman ve çok kötü bir koku vardı. Salonda kanepelerde yattık. Ben 3 gündür uyuyamıyorum korkudan. Bu şekilde oldu olay. İnşallah başka insanların başına gelmez. Psikolojimi çok kötü etkiledi. Sabah 6, 7’ye kadar uyuyamıyorum. Aydınlık olması, güneşin doğması gerekiyor. Korkuyorum.” dedi.

Gece yatarken başucuna konulan telefon patladı

"BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ OLABİLİRSİNİZ"

Eşinin durumu fark etmesiyle büyük bir tehlikeyi atlattıklarını belirten Berk Gündüzpolat ise, "Olay gece 3.00 gibi yaşandı. Eşim sahur yemeği için kalkmıştı. O kalkmasaydı beni uyandıramayacaktı ve belki çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Düdüklü tencereden gelen ses gibi çok şiddetli bir sesle uyandım. Uyandıktan sonra yanmaya engel olmaya çalıştık. Eldiven ve tabure kullanıp telefonu dışarıya çıkarmaya çalıştım. Su ile söndürdüm. Bu olayı diğer gün yetkililere bildirdim. Bu konuyla ilgilenmediler hiçbir şekilde. Konuyu araştırıp bize dönüş yapacaklarını söylediler. Bu firmanın Kızılay şubesine gittim. Orada beni suçlar gibi davrandılar. 'Bu telefona benzin döküp yakmış olabilirsiniz' gibi ifadeler kullandılar. Bu konu ile ilgili her türlü yasal işlemi başlatacağız. Böyle bir olayı kimse yaşasın istemiyoruz. Eşim uyuyamıyor. Geceleri böyle bir olayla karşılaşır mıyız diye sürekli düşünüyoruz. Hemen başucumdaydı. Böyle bir olay gerçekleşti. Alev ve duman bizi çok korkuttu. Düdüklü tencere patlaması gibi bir şey.” dedi.

Yaşadıkları olay sonrası psikolojisi bozulan genç çift, telefonu aldıkları firmaya dava açmaya hazırlanıyor.

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