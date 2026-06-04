Geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu: İşte zirvedeki modeller

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Akıllı telefon kıyaslama ve test platformu AnTuTu, Mayıs 2026 döneminin en iyi telefonlarını duyurdu.

Yayımlanan yeni liste, amiral gemisi kategorisinde işlemci üreticileri arasında yaşanan performans rekabetinin son durumunu gözler önüne seriyor.

Açıklanan verilere göre, amiral gemisi segmentindeki telefonlarda Qualcomm işlemcilerin kurduğu bariz üstünlük dikkat çekiyor.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ RED MAGIC OLDU

Yapılan performans testleri sonucunda listenin birinci sırasına 4.171.821 puan almayı başaran Red Magic 11S Pro+ modeli yerleşti.

Geçtiğimiz dönemde zirvede yer alan iQOO 15 Ultra modeli ise 4.144.802 puan elde ederek ikinci sıraya geriledi.

Listenin üçüncü sırasında 4.103.004 puanla vivo X300 Ultra yer alırken, onu sırasıyla iQOO 15 ve Red Magic 11 Pro+ modelleri takip etti.

İlk on sıralamasının devamını ise realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra, Honor WIN, iQOO 15T ve Honor Magic8 Pro modelleri oluşturdu.

QUALCOMM İŞLEMCİLER PERFORMANS YARIŞINDA FARKI AÇTI

İlk on sıralamasına bakıldığında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun modeller üzerinde açık bir üstünlük kurduğu görülüyor.

Rakip üretici MediaTek'in Dimensity 9500 işlemci platformu ise en güçlüler listesinde yalnızca iQOO 15T modelinde kendine yer bulabildi.