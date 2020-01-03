Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı açıklama yaptı

İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul'un tartışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılacağını söylerken; muhalefet ise Kanal İstanbul'a karşı kampanya yürütüyor.

"DAVUTOĞLU 2015'TE DE KARŞIYDI"

Gelecek Partisi adına açıklama yapan Feridun Bilgin şunları söyledi; "Bu projeden vazgeçilmemesi halinde böylesine büyük etkileri olan proje için halk oylamasına götürülmesinin zaruri olduğunu belirtiyoruz. Benim görev aldığım dönemde projenin sadece güzergâhı belirlenmişti. Detaylı bir çalışma yoktu. Sayın Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde bilimsel çalışmalar olmadığı anlaşıldığı için çalışmalar başlatıldı. Su yapılarıyla ilgili en iyi yer Hollanda olduğu için iki müsteşara gönderdik. O dönem bilim adamları ile yapmış olduğu ilk toplantıda bu açıkladıklarımın temelini oluşturuyordu. Davutoğlu’nun da düşümcesinin değiştiği dönem oldu. Sayın Başbakanın da verdiği talimat sonrası projenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca fikirlerimiz evrildi. Fikir değişiklikleri yazılı olarak verdi. 2015 seçim beyannamesinde Kanal İstanbul yoktu."

ARŞİVDEKİ SÖZLERİ

24 Kasım 2015'te Başbakan olduğu 64. Hükümet'in programını Meclis'te okuyan Ahmet Davutoğlu Kanal İstanbul'la ilgili; "Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin çalışmalarına devam ediyoruz." demişti.

