taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9751
Euro
6.6605
Altın
1547.51
Borsa
114022.61
Gram Altın
297.106
Bitcoin
43566.75

Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı açıklama yaptı

Ahmet Davutoğlu, Kasım 2015'te Meclis'te Kanal İstanbul'u savunurken, şimdi 2015 yılında Kanal İstanbul'dan vazgeçtim diyor.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı açıklama yaptı

İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul'un tartışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılacağını söylerken; muhalefet ise Kanal İstanbul'a karşı kampanya yürütüyor.

"DAVUTOĞLU 2015'TE DE KARŞIYDI"

Gelecek Partisi adına açıklama yapan Feridun Bilgin şunları söyledi; "Bu projeden vazgeçilmemesi halinde böylesine büyük etkileri olan proje için halk oylamasına götürülmesinin zaruri olduğunu belirtiyoruz. Benim görev aldığım dönemde projenin sadece güzergâhı belirlenmişti. Detaylı bir çalışma yoktu. Sayın Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde bilimsel çalışmalar olmadığı anlaşıldığı için çalışmalar başlatıldı. Su yapılarıyla ilgili en iyi yer Hollanda olduğu için iki müsteşara gönderdik. O dönem bilim adamları ile yapmış olduğu ilk toplantıda bu açıkladıklarımın temelini oluşturuyordu. Davutoğlu’nun da düşümcesinin değiştiği dönem oldu. Sayın Başbakanın da verdiği talimat sonrası projenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca fikirlerimiz evrildi. Fikir değişiklikleri yazılı olarak verdi. 2015 seçim beyannamesinde Kanal İstanbul yoktu."

ARŞİVDEKİ SÖZLERİ

24 Kasım 2015'te Başbakan olduğu 64. Hükümet'in programını Meclis'te okuyan Ahmet Davutoğlu Kanal İstanbul'la ilgili; "Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin çalışmalarına devam ediyoruz." demişti.

İlginizi Çekebilir
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü doğrulanınca dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi
Trump'ın Twitter üzerinden İran'ı tehdit etmesinin ardından Hamaney, tweeti alıntılayarak "Hiçbir şey yapamazsınız." dedi.
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
CumhurbaşkanıErdoğan, ABD BaşkanıTrump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı
Türk askerinin Libya'ya gönderilmesine karşı olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabahat Akkiraz'ın 'Yemen Bizim Neyimize' türküsünü paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

360
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

294
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

129
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

100
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

144
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

67
Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani kimdir

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir