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Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığı, 'Geleneksel Türk Okçuluğu'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

DHA | 13.12.2019 - 07:57..
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Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, 'Geleneksel Türk Okçuluğu' adaylık dosyasının, 9-14 Aralık'ta Bogota'da düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14. Komite Toplantısında, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildiği aktarıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde

OKÇULAR VAKFI GÖSTERİ YAPACAK

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun listeye kaydedilmesi nedeniyle Okçular Vakfı sporcularınca atış göserisi düzenleneceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel Türk Okçuluğu'nun bahse konu listeye kaydedilmesi vesilesiyle bu eski ve köklü sporumuzun canlandırılması alanında yaptığı değerli çalışmalarla tanınan ve adaylık dosyamızın hazırlanmasında emeği geçen Okçular Vakfı sporcuları toplantıda bir atış gösterisi düzenleyeceklerdir. Ülkemiz UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve bu bağlamda kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecektir."

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