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Genç kadının sevgilisinin telefonunu karıştırma mücadelesi

Genç kadın, sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 15:17..
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Kıskançlık her zaman olmasa da kimi zaman tuhaf görüntülere ve davranışlara neden oluyor. Sosyal medyada yayılan bir video ile kıskançlığın hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz.

Genç kadının sevgilisinin telefonunu karıştırma mücadelesi

SEVGİLİSİNİN TELEFONUNU KARIŞTIRMAK İSTEDİ

Bu videoda bir kadının sevgilisinin telefonunu karıştırmak istediği görülüyor.

Sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışan kadın VİDEO

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Ancak sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışan kadının mücadelesi ise ortaya komik görüntüler çıkarıyor.

Genç kadının sevgilisinin telefonunu karıştırma mücadelesi

Genç kadının sevgilisinin telefonunu karıştırma mücadelesi

Genç kadının sevgilisinin telefonunu karıştırma mücadelesi

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