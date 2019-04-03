Gençlerin otomobil sefası ölümle sonuçlandı

Bursa Osmangazi'de, arkadaşları ile birlikte 16 AEM 62 plakalı otomobille gezmeye çıkan Cihan Emir (18) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıktı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Emir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savruldu, orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cihan Emir, Gökmen Tunalı (18) ve Yücel Yaşar (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

SIKIŞAN GENÇLERİ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Cihan Emir ve Yücel Yaşar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gökmen Tunalı da Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Cihan Emir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.