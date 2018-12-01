George W Bush döneminde Türkiye Musul'a girecekti

Baba Bush olarak da bilinen, eski ABD Başkanı George W. Bush 94 yaşında hayatını kaybetti. Bush'un ölümünün ardından geriye, Türkiye ile olan yakın ilişkiler ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'la birlikte yaptığı Musul planı akıllara geldi.

Şöyle ki; Turgut Özal, George W. Bush döneminde, Türk ordusunu Musul'a kalıcı olarak sokmak istiyordu. Bu harekat için yapılan bir dizi görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve Bush, Özal'a açık açık "Musul hakkınızdır, alın" demişti.

Ardından, tam da eski Türkiye portresine yakışır şekilde kulisler yapıldı, masabaşı oyunları devreye sokuldu ve Türkiye Musul'a giremedi.

Anavatan Partisi'nin eski Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak; Özal'ın, baba Bush ile Musul planını, verdiği bir röportaj sırasında en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı.

ÖZAL ÇIKMAMAK ÜZERE MUSUL'A GİRECEKTİ, G.KURMAY BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Koçak, Özal'ın Musul meselesiyle yakından ilgilendiğini ve Körfez Savaşı sırasında Musul'a girmeyi istediğini belirterek şunları söyledi: "Özal çıkmamak üzere girmek istedi Musul'a. 1990'da Köşk'te zirve yapıldı. Kemal Yamak Paşa ve ekibi Özal'ın bu fikrine destek çıktılar. Ancak Kenan Evren ve NATO'cu askeri grup karşı çıkarak engelledi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay da Özal'ın Musul'a girme kararlığını görünce istifa etti. 1998'te Evren verdiği bir mülakatta Musul'a girmek isteyen Özal'ı kendisinin durdurduğunu söylemişti."

TÜRKEŞ DIŞINDA SİYASİLER DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Musul'un alınmasını isteyen bir mektup gönderen Alparslan Türkeş dışında bütün siyasi liderlerin Özal'ın karşısında olduğunu belirten Koçak, Demirel'in de bunların başında geldiğini söyledi.

DEMİREL ISRARLA KARŞI ÇIKIYORDU

Koçak, o döneme ilişkin bir bilgiyi de ilk kez paylaştı:

"Demirel'in sağ kolu olan Necmettin Cevheri, Özal'a geldi. Demirel'in 'Özal Musul'a mehter marşıyla girerse bir daha onu iktidardan indiremeyiz' dediğini ve bu yüzden destek vermediğini söyledi. Musul milli bir meseledir ama o dönem iç politika malzemesi yapıldı. Musul, Türk siyasetçilerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Biz orada çimento idik, maalesef çözüldük"

BABA BUSH'TAN ÖZAL'A: MUSUL HAKKINIZDIR ALIN

Birinci Körfez krizi sırasında ABD Başkanı George Bush, Özal'a "Biz güneyden gireceğiz. Siz de kuzeyden Irak'a girin. Musul ve Kerkük'te hakkınız var. Buraları alın" diyerek Türkiye'ye yeşil ışık yakmıştı.

Dönemin başbakanı olan Yıldırım Akbulut, yıllar sonra bazı eski ANAP'lı milletvekilleri ile sohbetinde, Özal ile Bush arasında şu diyaloğun yaşandığını aktarmıştı:

Bush: Sayın Özal, Kuzey Irak ve Kerkük'e girin.

Özal: Sayın Bush, bugün gir diyorsunuz. Yarın da çık dersiniz.

Bush: Kim girdiği yerden çıktı ki siz de çıkacaksınız... Kıbrıs'a girdikten sonra çıktınız mı?

Özal'ın kardeşi Korkut Özal da Bush ile Kerkük ve Musul konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını belirterek şöyle demişti:

"Kuzey cephesini Türkiye sağlamlaştıracaktı. ABD ise güneyden Irak'a girecekti. Türkiye'nin varlığı güneydeki ABD güçleri üzerindeki baskıyı azaltacaktı. Böylece çok kolay bir biçimde Bağdat'a gireceklerdi. Turgut Bey, baba Bush'a, sürekli 'Musul ve Kerkük'te kalırsak ve çekilmezsek ne olur, bu sizin için mümkün mü?' diye sordu. Başkan hiç zaman bile istemeden kendisine 'Tabi olur, niye olmasın. Bu bizim için hiçbir zaman sakınca yaratmaz. Bu sizin kendi işiniz. Elbette kalabilirsiniz' cevabını vermişti.

