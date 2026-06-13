Gercüş’te Aziz Yıldırım sevinci tatlıyla kutlandı

Gercüş ilçesinde yaşanan kutlama, cadde ortasında kurulan tatlı tezgâhıyla dikkat çekti. İlçe sakinlerinden Özkan Kapar, Fenerbahçe camiasındaki gelişmeyi farklı bir jestle karşılayarak vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

CADDEDE LOKMA İKRAMI

Özkan Kapar, iş yerinin camını Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım görselleriyle süsleyerek kutlamaya hazırlık yaptı. Ardından cadde üzerinde kurduğu stantta vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı.

Kapar, yaptığı açıklamada sevincini paylaşmak istediğini belirterek, “Aziz Yıldırım başkan olduğundan dolayı vatandaşlarımıza tatlı dağıttım. İnşallah bu süreç Fenerbahçe’ye şampiyonluk getirir” dedi.

FARKLI TARAFTARLAR AYNI NOKTADA BULUŞTU

Kutlama etkinliği sırasında ilçede farklı takım taraftarları da bir araya geldi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yapılan jestin birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Koyu Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Hasan Bıçakçı ise organizasyonu tebrik ederek, geçmişte Aziz Yıldırım’ın şirketlerinde çalıştığını ve kendisine saygı duyduğunu dile getirdi.

“BİRLEŞTİRİCİ BİR JEST OLDU”

Vatandaşlardan Deham Demirtaş da yapılan etkinliğin ilçede güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, bu tür paylaşımların toplumsal birlik açısından önemli olduğunu söyledi.

İLÇEDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Gercüş sokaklarında gerçekleşen tatlı ikramı, özellikle çocukların ve esnafın ilgisini çekerken, gün boyunca renkli ve samimi anların yaşanmasına vesile oldu.