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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

Kadıköy'de oyuncak aramarken geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 04.05.2019 - 20:24..
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Sokak girişinde bulunan geri dönüşüm kutusuna oyuncak almak için eğilen S.B., bir anda içeriye düştü. Geri dönüşüm kutusunun kapağının kapanmasıyla S.B. mahsur kaldı.

Geri dönüşüm kutusundan gelen yardım seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kapağı açarak çocuğu kurtardı.

"HİÇ KORKMADIM"

Kurtarılan çocuk, "hiç korkmadım ki" dedi. Çocuğun yardıma koşanlardan bir kadın, "Sokakta yürürken sesleri duyduk, ekiplere haber verdik. Oyuncak almak için girmiş" diye konuştu.

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

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