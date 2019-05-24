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Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu kiralık otomobil, TIR ile çarpıştı. Kazada Halit Atabay (21) ile Ebru Durak (21) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

DHA | 24.05.2019 - 07:41..
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Kaza saat 23.00 sıralarında Denizli'de bulunan İğdir Rampası Mevkii’nde meydana geldi.

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

GEZİ İÇİN KİRALADIKLARI ARAÇLA KAZA YAPTILAR

Gezmek amacıyla otomobil kiralayan üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril yönünden Denizli istikametine giderken, karşı yönden gelen Mustafa Boran İdaresindeki 64 DU 190 plakalı TIR ile çarpıştı.

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada,TIR ile çarpıştıktan sonra otomobil, taklalar atarak metrelerce savrulurken, araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

2 ÖLÜ 5 YARALI

Otomobilde sıkışan yaralı öğrenciler Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) ve Fırat Çelebi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Aracın tavanını kesilerek çıkarılan öğrenciler ile TIR sürücüsü Boran'la birlikte yanında bulunan Durmuş Albezirgan olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay doktarların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 


Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı

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