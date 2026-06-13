Gianni Infantino, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla dalga geçti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacak olmasını hatırlatan Infantino, turnuvanın geleceği hakkında daha da genişleme ihtimaline değindi.

Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin masada olduğunu belirtirken, esprili bir dille İtalya üzerinden yaptığı gönderme dikkat çekti.

"64 TAKIMA ÇIKMA İHTİMALİNİ KONUŞUYORUZ"

Infantino, Brezilya kanalı CazeTV'ye verdiği röportajda turnuvanın küresel etkileşimini artırmak istediklerini belirterek, "Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

İTALYA ESPRİSİ GÜNDEM OLDU

FIFA Başkanı, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208'e kadar çıkabiliriz." ifadeleriyle İtalyanların son dönemdeki turnuva kaçırmalarına ince bir dokundurma yaptı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTMA YARATTI

Bu sözler kısa sürede futbol dünyasında yankı uyandırırken, Infantino'nun esprili çıkışı sosyal medyada da geniş tartışma konusu oldu.

Son olarak 2014 yılında Dünya Kupası'na katılan İtalya, son 3 organizasyona katılım gösteremedi.

Bosna Hersek'e play-off turunda elenen İtalya'nın 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.