Tarım Bakanlığı'ndan mayısta 142,5 milyon lira gıda denetim cezası

Gıda fiyatları ve sağlığı ile ilgili denetimler sürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda mayıs ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine dair bir mesaj yayımlandı.

Verilen bilgilene göre mayıs ayı boyunca 82 bin 481 gıda denetimi yapıldı.

"19 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik." diyerek şu mesajı yayımladı:

"Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

"FIRSATÇILARA İZİN VERMİYORUZ"

İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ediyoruz."