Giresun'da 6 gündür aranan 92 yaşındaki kadından acı haber

Giresun’un Görele ilçesinde günlerdir süren arama çalışmaları, 92 yaşındaki Ayşe İmat’tan gelen acı haberle son buldu. Menteşe köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadından uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar, geniş bir katılımla sürdürüldü.

KAYIP İHBARI ÜZERİNE ARAMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Yakınlarının ulaşamadığı Ayşe İmat için jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda çevredeki ormanlık alanlar ve patikalar tek tek kontrol edildi.

CANSIZ BEDENİ EVİNE 500 METRE MESAFEDE BULUNDU

Yoğun aramalar sonucunda Ayşe İmat’ın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir darp ya da şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için bölgede çalışmalarını sürdürürken, köyde yaşanan üzücü gelişme büyük üzüntüye neden oldu.