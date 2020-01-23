Giresun’da etkili fırtına elektrik direğini devirdi

Giresun il merkezi Bulancak Durağı mevkiinde bulunan elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Olay anında seyir halinde bir kamyonetin tavanına düşen direk maddi hasara yol açtı.

Giresun’da etkili olan fırtına elektrik direğini yerinden söktü VİDEO

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kamyonet sürücü Yusuf Akın ise kazayı yara almadan atlattı. Direğin ve aracın bulunduğu alana şerit çeken polisler trafiği tek yön olarak kapattı.

Elektrik firması yetkilileri olay yerine gelerek direği kaldırdı aracında çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.