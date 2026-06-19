Giresun'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Giresun'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Giresun'un Güce ilçesi Ardıç Tarla mevkiinde Halil Y. idaresindeki kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Halil Y., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi