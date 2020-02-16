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Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki kadın, belediyenin 'Uygulamalı Girişimcilik' eğitimine katılarak açtığı atölyede hastane ekipmanları üretiyor. Başarılı iş kadını, 9 ülkeye ihracat yapıyor.

DHA | 16.02.2020 - 10:56..
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Şehriban Hırlak (35), 1 yıl önce Yenimahalle Belediyesi'nin Türkiye İş Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü 'Uygulamalı Girişimcilik' kursuna katıldı.

9 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

5 günlük eğitimin ardından iş yeri açma çabasına girişen Hırlak, 5 aylık sürecin ardından Ostim Organize Sanayi Sitesi'nde kendi iş yerini açarak, hastane ekipmanları üretmeye başladı. Atölyesinde 15 kişiye istihdam sağlayan Hırlak, ürettiği acil servis ve ameliyathanelerde kullanılan ekipmanları, 9 ülkeye ihraç ediyor.

'Girişimcilik' eğitimi ile açtığı iş yerinde 9 ülkeye ihracat yapıyor İZLE

"HEM ÜLKEMİZ KAZANIYOR HEM BİZ"

Şehriban Hırlak, eşinin 20 yıldır sektörde olmasının bu alanda kendisine cesaret verdiğini söyledi. Kendi iş yerini açmanın hep hayalini kurduğunu anlatan Hırlak, "Eğitimlerimi tamamladıktan hemen sonra kendi iş yerimi açtım. Burada hastaneler için bütün ekipmanları ve gerekli olan bütün ürünleri üretiyoruz. Şu ana kadar 5 ay içerisinde 9 ülkeye ihracatta bulunduk. Yaklaşık 400 bin dolarlık ihracatımız oldu. Hem ülkemiz hem de biz kazanıyoruz." dedi.

Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

"KADINLARIMIZ KORKMASIN"

Hırlak, her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek, "Bizim kadınlarımız çok güçlü ve fedakar. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Devletimizin ve belediyelerimizin kadınlara sunduğu imkanlardan faydalansınlar. Devletimiz her zaman kadınlarımızın arkasında. Kadınlara iş imkanı sunan çok fazla kurs mevcut. Kadınlarımız mutlaka bu kursları araştırsınlar. Şu anda ayrıca muhasebe ve bilgisayar eğitimi de alıyorum. 3 parçaya bölünmüş durumdayım; çocuklarımla, iş yerimle ilgilenip, kurslara katılmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

Girişimcilikle iş yeri açtı, siparişlere yetişemiyor

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