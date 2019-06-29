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Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı

Küçükçekmece'de uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda giysi dolabı içerisine kurduğu uyuşturucu serası bulundu.

DHA | 29.06.2019 - 14:51..
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Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde iki kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığını belirleyerek, baskın düzenledi.

ÜZERLERİNDEKİ PARAYI YERE BIRAKTILAR

Bu sırada şüpheliler yere üzerlerinde bulunan bin 500 lirayı atarak, uyuşturucu alışverişini inkar etti. Yapılan baskında Mahir Ö.(45) ve Erol Ö. (44) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri ifadelerine başvurduğu şüphelilerden Mahir Ö.’nün evinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini ve bulunduğunu söylemesi üzerine Mahir Ö.’nün evinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda her biri 700 gram gelen 10 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 11 mermi ele geçirildi.

Evde uyuşturucu serası kurmuş İZLE

GİYSİ DOLABINI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mahir Ö.’nün evinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin eve girdikten sonra yaptığı aramalar sırasında bir yatağın altından 3 tabancayı bulması ve Mahir Ö’nün giysi dolabında özel düzenekle saksılar içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği görüntülendi.

Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı

2 ŞÜPHELİ DE SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden Erol Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahir Ö. ise 21 Haziran’da sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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