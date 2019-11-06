G.Kore'de canlı cenaze töreni

Güney Kore’de Hyowon Sağlık Merkezi, ölümü deneyimleyerek yaşamlarını daha da geliştirmek isteyen insanlar için canlı cenaze törenleri düzenliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen bu toplu törenlerde kefen giyen, vasiyetlerini yazan Koreliler, kapalı tabutlarda 10 dakika geçiriyor.

"BİR KEZ ÖLÜMÜN BİLİNCİNDE OLUNCA..."

Tabuta girenlerden biri olan 75 yaşındaki Cho Jae-hee, “Bir kez ölümün bilincinde olunca, onu deneyimleyince hayata karşı yeni bir yaklaşım benimsiyorsunuz.” dedi.

Üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Choi Jin-kyu ise; tabutta geçirdiği sürenin, diğer insanları sürekli kendisine rakip olarak gördüğünü fark etmesini sağladığını söyledi.