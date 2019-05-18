Göçmen kuşlar yumurtlamak için Çıldır Gölü'nde

Ardahan kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Çıldır Gölü, yazın da doğal güzellikleri ve kendisini mesken tutan kuşlar ile ilgi görüyor.

Şu sıralar yavrulamak için bölgeye gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Çıldır, çevresindeki sazlıklar ve kıyısına yakın olan adacıklarda birçok kuş türü barındırıyor.

Başta Van Gölü Martısı olmak üzere, pelikan, yaban kazı, kara batak gibi kuş türlerini ağırlamaya başlayan Çıldır Gölü, özellikle adalar mevkisinde yüzlerce kuşla renkli görüntüler sunuyor.

Gölde özellikle "adalar bölgesi" olarak bilinen adacıklara yumurta bırakan kuşlar, yazın yavrularını büyütüp sonbaharda bölgeden göç ediyor.

Hem ilkbahar hem de sonbaharda kuş göçü için çok önemli uğrak alanlarından olan Çıldır Gölü'ndeki kuş türü sayısı, özellikle yazın en yüksek noktaya ulaşıyor.

KUŞLAR YUMURTA BIRAKMAYA BAŞLADI

Gölün Ardahan kesimindeki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Turhan Kılıç, Çıldır Gölü'nün her mevsim ayrı güzellik sunduğunu söyledi.

Özellikle Akçakale köyüne yakın bulunan göl içindeki adacıkların bu mevsimde kuşlarla dolup taştığını söyleyen Kılıç, "Şu an Van Gölü Martısı başta olmak üzere, yaban kazı, karabatak gibi birçok kuş türü yumurta bırakmaya başladı. Çıldır bundan sonra donana kadar hep böyle renkli olur." dedi.

Turhan Kılıç, Çıldır'ın her mevsim ayrı güzellik sunduğuna işaret ederek, "Çıldır Gölü, kışın ayrı yazın ayrı güzellik sunuyor. Adalar bölgesi ayrı bir dünya, eşi benzeri nadirdir." diye konuştu.

Kılıç, adacıklardaki martıların, gölü tamamen donana kadar terk etmediğini sözlerine ekledi.