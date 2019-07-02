Gömeç’te orman yangını

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 2 su tankeri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi.

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında yaklaşık 1 hektar meşe ve kızılçam ormanı zarar gördü.



