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Gömeç’te orman yangını

Meydana gelen orman yangınında, 1 hektar orman alanı zarar gördü.

İHA | 02.07.2019 - 22:33..
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 2 su tankeri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi.

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında yaklaşık 1 hektar meşe ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Gömeç’te orman yangını

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