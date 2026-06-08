Google duyurdu: Chrome artık her zamankinden daha hızlı

Teknoloji devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı sürümüne ulaştığını açıkladı.

Şirketin paylaştığı yeni performans verileri, tarayıcının son bir yılda web sayfalarını yükleme ve akıcı tarama konularında ciddi kazanımlar elde ettiğini kanıtlıyor.

PERFORMANS TESTLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Yapılan resmi ölçümlere göre Chrome'un Speedometer 3.1 puanı geçen yıla kıyasla yüzde 5 yükselirken, Jetstream 3 skoru ise yüzde 10'luk bir artış gösterdi.

Söz konusu hız testleri, macOS 26.0.1 işletim sistemine sahip M5 işlemcili bir MacBook Pro modeli üzerinde gerçekleştirildi.

Tarayıcının Speedometer testinde 61 puana ulaşarak rekor kırdığı ve kullanıcıların günlük internet deneyiminde hissedilir bir fark yaratacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl yapılan optimizasyonlar, dünya genelindeki Chrome kullanıcılarına toplamda 116 milyon saatlik devasa bir zaman tasarrufu sağlamıştı.

Elde edilen bu büyük performans artışının arkasında Chrome ve Chromium mühendislerinin JavaScript motoru üzerinde yaptığı derin optimizasyonlar yer alıyor.

Geliştirilen yeni altyapı sayesinde motor, özellikle sık tekrar eden internet işlemlerinde çok daha kısa ve verimli yürütme yolları seçebiliyor.

Bunun yanı sıra yapay zeka uygulamalarında kritik rol oynayan WebAssembly altyapısı ile JavaScript arasındaki veri aktarım süreçleri de gereksiz işlemlerden arındırılarak sadeleştirildi.

Metin işleme sisteminde yapılan köklü iyileştirmelerin de eklenmesiyle birlikte internet sayfalarının oluşturulma ve ekrana gelme süreleri kalıcı olarak kısaltıldı.