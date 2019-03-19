Google Play Store'daki 200 uygulamada virüs bulundu

Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok mobil uygulama bulunuyor. Ancak yeni yapılan araştırmalara göre her uygulama sanıldığı kadar masum değil.

Güvenlik araştırmacıları, yüzlerce Android uygulamasında gizlenen ve Google Play'den 150 milyondan fazla kez indirilen yeni bir tür mobil reklam yazılımı buldular.

Tıpkı virüs gibi davranan bu zararlı yazılım, arka planda çalışarak hem kaynak tüketiyor hem de reklamları oynatarak sizin üzerinizden geliştiricilere para kazandırıyor.

ZARARLI UYGULAMALAR GOOGLE'IN GÜVENLİK ÖNLEMLERİİ NASIL AŞIYOR?

Tespit edilen zararlı uygulamalar, geliştiriciler tarafından mağazaya yüklendiklerinde hiçbir zararlı yazılım içermiyorlar. Bu yüzden de güvenlik önlemlerini kolaylıkla atlatabiliyorlar. Uygulamalar herhangi bir telefona yüklediğinde, otomatik olarak zararlı yazılım dosyalarını telefona indirip faaliyete geçiyorlar.

Google'a bildirilen bu zararlı uygulamalar her an Play Store'dan kaldırılabilir. Ancak bu uygulamaların mağazadan kaldırılması, telefonunuzdan kaldırılacağı anlamına gelmiyor.

Zararlı yazılım tespit edilen uygulamaların tam listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Eğer bu uygulamalardan herhangi biri telefonunuza yüklüyse bir an önce kaldırmanızı öneriyouz.

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