taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7136
Euro
6.3278
Altın
1466.9
Borsa
106971.56
Gram Altın
269.344
Bitcoin
46183.42

Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Google, bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia platformuna 10 yeni oyun ekleyerek arşivini genişletti.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 13:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google'ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmetine, yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor.

google stad,ia

GOOGLE STADIA'DA YER ALACAK TÜM OYUNLAR

  • Assassin's Creed Odyssey
  • Attack on Titan: Final Battle 2
  • Destiny 2: The Collection (Stadia Pro)
  • Farming Simulator 2019
  • Final Fantasy XV
  • Football Manager 2020
  • Grid 2019
  • Gylt
  • Just Dance 2020
  • Kine
  • Metro Exodus
  • Mortal Kombat 11
  • NBA 2K20
  • Rage 2
  • Rise of the Tomb Raider
  • Red Dead Redemption 2
  • Samurai Shodown (Stadia Pro)
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Thumper
  • Tomb Raider 2013
  • Trials Rising
  • Wolfenstein: Youngblood

10 yeni oyunun eklenmesiyle birlikte listenin kalabalıklaştığını görüyoruz. Ancak birçok oyunsevere göre, Stadia'da bulunacak oyun sayısı hala çok az. Google ise bu listeye birçok yeni oyun ekleneceğinin garantisini veriyor.

stadia

Kısa ve uzun vadede, Stadia'nın karşılaşacağı en önemli sorunlardan biri de içerik eksikliği olacak. Çünkü bazı oyun şirketleri, Google'ın ileride Stadia hizmetini iptal etmesinden korkuyor. Ayrıca Microsoft da kendi bulut oyun hizmetini tanıtarak Stadia'nın karşısına çıkacak.

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

66
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

191
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

71
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

91
Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

106
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir