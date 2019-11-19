Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi

Google'ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmetine, yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor.

GOOGLE STADIA'DA YER ALACAK TÜM OYUNLAR

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

10 yeni oyunun eklenmesiyle birlikte listenin kalabalıklaştığını görüyoruz. Ancak birçok oyunsevere göre, Stadia'da bulunacak oyun sayısı hala çok az. Google ise bu listeye birçok yeni oyun ekleneceğinin garantisini veriyor.

Kısa ve uzun vadede, Stadia'nın karşılaşacağı en önemli sorunlardan biri de içerik eksikliği olacak. Çünkü bazı oyun şirketleri, Google'ın ileride Stadia hizmetini iptal etmesinden korkuyor. Ayrıca Microsoft da kendi bulut oyun hizmetini tanıtarak Stadia'nın karşısına çıkacak.

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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