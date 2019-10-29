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Google, yapay zeka konusunda önemli bir adım daha attı

Buna göre Google, yapay zekaya kokuları öğretiyor.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 09:35..
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Yaklaşık on yıldır parfümcüler ve bilim insanları, moleküllerin yapısı ve kokuları arasındaki ilişkiyi çözmek için çalışmalarına devam ediyor.  Bilim insanları ışık dalga boyunu inceleyerek rengini söyleyebilirken, koku için moleküle bakarak kokusunu belirlemelerinin pek mümkün olamayacağını belirtiyor.

GOOGLE BRAIN EKİBİ DEĞİŞİM PLANLIYOR

Google Brain Ekibi araştırmacıları ise; bu durumu değiştirmeyi planlıyor. Arxiv'de yayınlanan bir makalede ekip, yapay zekayı kokuları tanımaya eğitiyor. Araştırmacılar, parfümcüler tarafından belirlenen yaklaşık 5 bin molekülden oluşan bir veri tabanı kurdular ve bu veri tabanında kokuların her biri etiketlendi.

TEST BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Ekip, bu veri tabanının üçte ikisini kullanarak AI'sini, moleküller ile etiketlerini ilişkilendirmek için eğitti. Daha sonra kalan kokular AI'yi test etmek için kullanıldı ve bu test başarı ile tamamlandı. Algoritmalar, moleküllerin kokularını yapılarına göre tanımlamayı başardı.

Google, yapay zeka konusunda önemli bir adım daha attı

İNSANLARIN KOKUYU FARKLI TANIMLAMALARI PROBLEM YARATIYOR

Wired'ın haberine göre; bazı ayrıntılar, koku bilimini zorlaştıran noktaları oluşturuyor.

İlk problem, insanların kokuları farklı tanımlayabilmelerinden kaynaklanıyor. Örneğin aynı koku bir kişi tarafından 'ağaçsı' gibi tanımlanabilirken, bir başka kişi tarafından 'topraksı' olarak tanımlanabiliyor. Bazen moleküller aynı atomlara ve bağlara sahip olmalarına rağmen, birbirlerinin zıttı olarak dizildiklerinden dolayı farklı kokulara sahip olabiliyorlar. Bunlar kiral çiftler olarak tanımlanıyor ve kimyon ile nane bunun örneklerinden sadece biri.

''ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK''

Yine de Google araştırmacıları, AI'yi belirli molekülleri kokularıyla ilişkilendirmek için eğitmenin önemli bir ilk adım olduğunu belirtiyor. Bu araştırma kimya, insan besinleri, algısal sinir bilimi ve yapay kokuları nasıl oluşturacağımız konusunda büyük bir etki yaratabilir.

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