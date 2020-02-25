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Görevimiz Tehlike'nin çekimlerine koronavirüs engeli

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'nin başrolünde olduğu Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya çekimleri, koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 15:51..
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Gün geçtikçe daha çok ülkeye yayılan koronavirüs, sinema sektörünü de vurdu.

Çekimlerinin bir bölümü İtalya'da yapılan ve başrolünde Tom Cruise'nin oynadığı Görevimiz Tehlike 7 filminin Venedik şehrinde gerçekleştirilen çekimleri durduruldu.

GÖREVİMİZ TEHLİKE'NİN İTALYA ÇEKİMLERİ İPTAL

ABD'li film film yapım şirketi Paramount Pictures, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncular ve ekibimizin güvenliği için yapılan uyarılar ve yerel Venedik hükümetinin koronavirüs tehdidine yanıt olarak halka açık toplantıları durdurma çabalarından dolayı, Venedik'teki 3 haftalık prodüksiyon planlarını değiştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Görevimiz Tehlike'nin çekimlerine koronavirüs engeli

Söz konusu şirket, filmin çekimleri yeniden başlayana kadar oyuncuların evlerine dönmelerine izin verdi.

FİLM EKİBİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerine ilişkin kararın 1 Mart'ta değerlendirileceği belirtildi. Film ekibinden hiç kimsede koronavirüs tespit edilmedi.

Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

Görevimiz Tehlike'nin çekimlerine koronavirüs engeli

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