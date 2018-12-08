taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Görme engelli öğretmen engelliler için çaba sarf ediyor

Aksaray'da görme engelli müzik öğretmeni Cuma Ali Sinankılı, Down sendromlu öğrencilere saz kursu veriyor.

AA | 08.12.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
Görme engelli öğretmen engelliler için çaba sarf ediyor

Doğuştan görme engelli olan ve gittiği görme engelliler okulunda öğretmeni sayesinde müziğe yönelerek hayata tutunan Sinankılı, müzik tutkusunu öğretmenlikle taçlandırdı.

ENGELLİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Müziğin kendisine sabretmeyi, birkaç işi aynı anda yapabilme, problem çözebilme ve üretken olma gibi birçok özellik kazandırdığına inanan Cuma Ali Sinankılı, çevresindeki engellilere umut olmak için de gayret gösteriyor.

Görme engelli öğretmen engelliler için çaba sarf ediyor

"ÖĞRENCİLER GAYAT BAŞARILI"

Cuma Ali Sinankılı, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Engelli Anneleri Derneğimiz ile açtığımız bu kursu 4 haftadır devam ettiriyoruz. İlk hafta mızrap vuruşlarını öğrendiler. Şu anda da notaları öğretiyoruz. Gayet başarılı öğrenciler. Azimliler, çok seviyorlar bu işi. Önemli olan da bu zaten. Bir etkinlik yapmaları ve yaptıkları etkinliklerden kendilerinin de mutlu olmaları bizim için çok önemli. Öncelikli amacımız bu. Bunun için de şu ana kadar önemli mesafe aldık" dedi.

Görme engelli öğretmen engelliler için çaba sarf ediyor

DUYARLI OLUN ÇAĞRISI

Sinankılı, "Engelli kardeşlerimiz bu tür etkinliklerde görev alıyorlar. Yıl boyunca yapılan bu aktivitelere toplum olarak duyarlı olalım. Engellilerin neler başarabildiklerini görelim. Engellilerin de bu toplumun bireyi olduğunun farkında olalım. Engel bir yokluk, yoksunluk veya zayıflık değildir, sadece farklılıktır. İnsanımızın bunu bilmesini, yüreğinde hissetmesini istiyoruz. Herkesin engelli adayı olduğunu, bu durumunherkesin başına gelebileceğini bilmemiz lazım" diye konuştu.

Görme engelli öğretmen engelliler için çaba sarf ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

12
Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer

Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer

150
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracındaki görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracındaki görüşmesi

46
Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da yağmaya karşı önlem

45
Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

40
Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

65
Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir