Görme engelli öğretmen engelliler için çaba sarf ediyor

Doğuştan görme engelli olan ve gittiği görme engelliler okulunda öğretmeni sayesinde müziğe yönelerek hayata tutunan Sinankılı, müzik tutkusunu öğretmenlikle taçlandırdı.

ENGELLİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Müziğin kendisine sabretmeyi, birkaç işi aynı anda yapabilme, problem çözebilme ve üretken olma gibi birçok özellik kazandırdığına inanan Cuma Ali Sinankılı, çevresindeki engellilere umut olmak için de gayret gösteriyor.

"ÖĞRENCİLER GAYAT BAŞARILI"

Cuma Ali Sinankılı, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Engelli Anneleri Derneğimiz ile açtığımız bu kursu 4 haftadır devam ettiriyoruz. İlk hafta mızrap vuruşlarını öğrendiler. Şu anda da notaları öğretiyoruz. Gayet başarılı öğrenciler. Azimliler, çok seviyorlar bu işi. Önemli olan da bu zaten. Bir etkinlik yapmaları ve yaptıkları etkinliklerden kendilerinin de mutlu olmaları bizim için çok önemli. Öncelikli amacımız bu. Bunun için de şu ana kadar önemli mesafe aldık" dedi.

DUYARLI OLUN ÇAĞRISI

Sinankılı, "Engelli kardeşlerimiz bu tür etkinliklerde görev alıyorlar. Yıl boyunca yapılan bu aktivitelere toplum olarak duyarlı olalım. Engellilerin neler başarabildiklerini görelim. Engellilerin de bu toplumun bireyi olduğunun farkında olalım. Engel bir yokluk, yoksunluk veya zayıflık değildir, sadece farklılıktır. İnsanımızın bunu bilmesini, yüreğinde hissetmesini istiyoruz. Herkesin engelli adayı olduğunu, bu durumunherkesin başına gelebileceğini bilmemiz lazım" diye konuştu.