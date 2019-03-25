Mazgala giren engelli adamı itfaiye kurtardı

Cumhuriyet Meydanı'nda iddialara göre temizlik yapmak için yağmur mazgallarının içerisine giren adamı gören vatandaşlar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Derhal ekiplere haber verip beklemeye koyuldular.

ÖNCE DENİZE, SONRA MAZGALA GİRDİ

Sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu ifade edilen Hasan Hüseyin Öztürk, havanın da güzel olmasından dolayı önce denize girdi. Öztürk, daha sonra ise denizden çıkıp yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Bu anlara tanıklık eden vatandaşlar ise mazgal içerisinde sıkışmaması ve fare gibi hayvanların saldırısına uğramaması için polise ihbarda bulundu.

Mazgala giren adamı itfaiye çıkardı VİDEO



ENGELLİ VATANDAŞIN MAZGALDAN ÇIKARILDIĞI ANLAR

Olay yerine ilk olarak polis geldi, ardından da itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri kaldırdıkları demir ızgaraların altında duran Hasan Hüseyin Öztürk'ü, mazgaldan çıkardı, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

''GEL DEDİM, İŞİM VAR DEDİ''

Olaya şahit olan vatandaşlardan Mahir Dalgıç, ilginç olayı şöyle anlattı:

"İlk gören benim. Ayaklarını gördüm anam bir baktım iki dakikada nasıl girdin? Ondan sonra yürüdü yürüdü mazgalın başına geldi. Sonra ’amcam gel geri geri bak fareler var. Senin gözünü falan burnunu ısırır’ dedim. ‘Yok’ dedi. ‘İşim var’ dedi. Yalvardım o kadar. Gel dedim, karnın açsa karnını doyurayım. Bir derdin varsa derdine derman olayım. Yalvardım o kadar. Tanımıyorum ben buradan gördüm."

Mazgalın içerisine giren ve kurtarılan adamsa sarhoş olduğunu, sabah girdiğini ve olayı hatırlamadığını söyledi.



