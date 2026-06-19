GTA 6 ne zaman çıkıyor? Ön sipariş tarihi açıklandı

Oyun tutkunlarının uzun süredir sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto 6 için nihayet somut bir adım atıldı.

Rockstar Games, devasa yapımıyla ilgili sessizliğini bozarak milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıran o tarihi sonunda açıkladı.

Serinin yeni oyununa erkenden sahip olmak isteyenler için geri sayım resmen başlarken, ön sipariş sürecinin detayları da netleşmeye başladı.

Ön siparişler 25 Haziran’da açılıyor

Rockstar Games tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, oyunun ön sipariş süreci 25 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak.

Bu tarihten itibaren oyuncular, favori platform mağazaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sürecin başlamasıyla birlikte; Standart, Deluxe ve Collector’s Edition gibi farklı paket seçeneklerinin yanı sıra, bu paketlere özel sunulacak oyun içi bonusların da detaylandırılması bekleniyor.