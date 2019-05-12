Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

Guaido, bir grup askerle 30 Nisan'da başarısızlıkla sonuçlanan kalkışma girişiminde rol aldığı için tutuklanan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için başkent Caracas’ın Baruta semtinde düzenlenen protesto mitinginde taraftarlarıyla buluştu.

MÜDAHALE İÇİN ABD ORDUSUNU YARDIMA ÇAĞIRDI

Alfredo Sadel Meydanı'nda önceki mitinglerine oranla oldukça düşük sayıda Venezuelalıya hitap eden Guaido, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalarda bulundu.

Guaido, ABD'deki temsilcisi Carlos Vecchio'ya ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller ile görüşmesi talimatı verdiğini aktardı.

"BÜYÜKELÇİMİ AMERİKALI KOMUTANA GÖNDERDİM"

"Büyükelçimiz Vecchio'dan, direk ilişki kurabilmek ve işbirliği için bir anlaşmaya varabilmek amacıyla Güney Komutanı Amiral Craig Faller ile derhal görüşmesini istedim" ifadelerini kullanan Guaido, "işbirliği ve direkt ilişki" ile neyi kastettiğini açıklamadı.

ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller

AMERİKALI KOMUTAN "DAVET BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Ordusu Güney Komutanlığı, 9 Mayıs'ta Twitter hesabından Faller'in Venezuela ordusu içindeki Guaido destekçileri ile konuşmak için Guaido'nun davetini beklediğine yönelik açıklamalarını paylaşmıştı.