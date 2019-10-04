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Gülben Ergen: Direnmek hiç tercihim olmadı

Yogaya başlayan ve egzersizleriyle ilgili olarak Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen, hesabından yazdığı satırlarla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 07:18..
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Hayatında yogaya önemli bir yer veren Gülben Ergen, yine bir egzersiz sırasında çekilmiş karesini paylaştı.

Yazdığı satırlarla yaptığı çalışmadan hayat üzerine çıkarımlarda bulunan Ergen şu ifadeleri kullandı: “Uza diyor uza, gidebildiğin son noktaya kadar uza… çek karnını içeri ve burnundan nefes al, burnundan nefes ver ayakların yere kök salsın, kıpırdatma onları diyor.

Gülben Ergen: Direnmek hiç tercihim olmadı

"İZİN VER GİTSİNLER"

Bırak sana ait olan ve olmayan tüm yükleri bırak gitsinler… direniyor vücudum, kulağın bende olsun diyor dinle beden direnir önce, izin ver gitsinler… ne geçmişi, ne geleceği düşünme an'ı yaşa, an da kal… Bu an sadece senin, kendine ayırdığın vakit bu… al nefes ver nefes. Direnmek hiç tercihim olmadı, gelene bir, gidene bin razıyım… Teslimiyetin ödüllerine selam olsun”

Gülben Ergen: Direnmek hiç tercihim olmadı

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