Gülşen tatilde

Şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

OĞLUYLA TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Habertürk'te yer alan habere göre, kaldıkları otelin beach’inde görüntülenen Gülşen, oğlu ile gün boyu deniz keyfi yaptı. Fazla denizde durmayan Gülşen, vücudunu ıslatarak geri döndü.

TEK KUSURU BACAKLARI

Vücuduna güvenen Gülşen, sahilde bikinisiyle dolaştı ancak şarkıcının tek kusuru olan çarpık bacakları yine dikkatlerden kaçmadı.

Ozan Çolakoğlu ise odasında kalmayı tercih etti.