Gümüş fiyatlarında düşüş hızlandı: Gözler ABD verilerinde
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları, Fed’e ilişkin faiz beklentilerinin güçlenmesi ve enerji arzına dair endişelerin azalmasıyla birlikte düşüş eğilimini hızlandırdı. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
Piyasalar yön arayışında...
Orta Doğu'da süren savaşın barış anlaşmasıyla sona ermesinin ardından piyasaların vereceği tepki merak konusu.
GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Gümüş, son işlem günlerinde yüzde 5’e yaklaşan değer kaybıyla ons başına 62 doların altına geriledi.
Böylece değerli metalde son dönemde başlayan aşağı yönlü hareket devam etmiş oldu.
FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞERLİ METALLERİ BASKILIYOR
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentiler, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.
Deutsche Bank ve Bank of America Global Research gibi kurumların faiz tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi de bu eğilimi güçlendirdi.
Söz konusu kurumlar, eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini de senaryolarına dahil etti.
PİYASALAR ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ
Küresel yatırımcıların gözü, bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.
Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini güçlendirebilir.
Bu nedenle piyasalarda, Fed’in gelecek dönem adımlarına yön verecek ekonomik göstergeler yakından takip ediliyor.
İRAN PETROLÜ ADIMI ARZ ENDİŞELERİNİ AZALTTI
ABD’nin İran’a uluslararası piyasalarda petrol satışı için 60 günlük lisans vermesi, küresel arzın daha hızlı toparlanabileceği beklentisini artırdı.
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliğin artması ve bazı üretici ülkelerin alternatif ihracat yolları geliştirmesi de arz tarafındaki kaygıları hafifletti.