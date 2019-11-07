Gümüşhane Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Gümüşhane'nin Çamlıca Mahallesi çevre yolu kavşağında yıkılan eski İmam Hatip Lisesinin olduğu alanda yapılan çalışmaları öğleden sonra denetlemeye giden Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, burada H.K. isimli şahısla karşılaştı.

SES MERMİSİ ATTIĞI ANLAŞILDI

ATV ile alana geldiği anlaşılan H.K. bir süre sonra bölgede bulunan başka bir otomobilden aldığı tüfekle Başkan Çimen’in üzerine yürüdükten sonra ayaklarına yakın noktaya ateş ederek kaçtı. Şüpheli şahsın tüfekle ses mermisi attığı anlaşılırken, geldiği gibi yine ATV’ye binerek uzaklaşan şahsı bulmak için emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"CAHİLLİK YAPMIŞTIR"

Olayın ardından Belediye Meclisi toplantısına katılan Başkan Çimen, konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. Başkan Çimen, “Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır.” dedi.