Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

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Boşanmak için evine çağırdığı eşini öldürdü

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Karamollaoğlu: Hukuk ve halkın iradesi dikkate alınmadı

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Yangına karşı ateşle müdahale eden görevli o anları anlattı

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Şanlıurfa’da patlayıcı madde fünye ile patlatıldı

1 Kocaeli’de sahte alkol operasyonu Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

2 İdlib'de kuşatma sivillerin kaçışına neden oluyor Rejimin Han Şeyhun'u kuşatması sonrası ilçede sivil kalmadı. Diğer bölgelerde de hareketlilik var.

3 Şanlıurfa’da patlayıcı madde fünye ile patlatıldı Yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paketin bulunması sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

4 WhatsApp para transferine imkan tanıyacak Yeni özelliği kullanıcılarına sunabilmek için firmalarla görüşen WhatsApp, ilk olarak Endonezya'da deneme gerçekleştirecek.

5 Yangına karşı ateşle müdahale eden görevli o anları anlattı İzmir'de orman yangınına müdahalesi sırasında vatandaşlar tarafından suçlanan Özkan Özbedel, yaşanan yanlış anlaşılma için üzgün olduğunu söyledi.

6 Boris Johnson ilk ziyaretini Almanya'ya yaptı Boris Johnson başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini Berlin’e yaparak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.