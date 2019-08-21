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Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Çimento ham maddesi taşıyan silobaz tırın 8 metreden düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 21.08.2019 - 21:19..
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Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Ali Cesur (54) yönetimindeki çimento ham maddesi yüklü silobaz tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tır 8 metre yüksekliğindeki duvardan İsmail Alkan’a ait bahçeye yuvarlandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olayın ardından aracın içerisinde sıkışan sürücü Cesur ve yanında bulunan Tuncer Otgun (51) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı

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