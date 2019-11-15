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Gümüşhane'deki TOKİ evleri sorun çıkarıyor

Çirkin binaların görüntüsü yetmezmiş gibi, bir de asansör ve kaloriferler çalışmıyor.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 14:57..
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Gümüşhane'deki TOKİ evleri sorun çıkarıyor

Gümüşhane’de yapımı tamamlanan Çamlıca TOKİ konutları, çirkin görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Sadece görüntüye takılmayan vatandaş, bir de bina içerisindeki sorunlarla uğraşıyor. Binalarda ne asansör ne de kalorifer çalışıyor.

ABONELİKLER YAPILMASINA RAĞMEN YANMIYOR

Çamlıca Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan 530 konutun teslim edilmesinin ardından burada yaşamaya başlayan vatandaşlar, doğalgaz abonelikleri yapılmasına rağmen günlerdir yanmayan kaloriferler nedeniyle zor duruma düştü.

Gümüşhane'deki TOKİ evleri sorun çıkarıyor

BAZI BLOKLARDA ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

Bazı bloklarda asansörlerin çalıştırılmaması da vatandaşları adeta isyan noktasına getirdi.

SORUMSUZLUKLA SUÇLANDI

Konuyla ilgili TOKİ’nin sosyal medya hesaplarını mesaj bombardımanına tutan vatandaşlar, yaşlıların merdivenleri çıkamaması nedeniyle hem firma hem de site yönetimini sorumsuzlukla suçladı.

Gümüşhane'deki TOKİ evleri sorun çıkarıyor

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Gümüşhane'deki TOKİ evleri sorun çıkarıyor

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