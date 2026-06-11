Gümüşte kritik uyarı: Arz açığı stokları eritebilir

Piyasalarda belirsizlik hakim...

Dünyanın en büyük gümüş destekli fonlarından biri olan iShares Silver Trust (SLV), son dönemde dalgalı bir seyir izledi.

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Fon yıl başından bu yana değer kaybederken son bir ay ve haftada görülen düşüşler, piyasadaki satış baskısını daha görünür hale getirdi.

Buna rağmen uzun vadeli performans, hâlâ güçlü bir tabloya işaret ediyor.

'STOKLAR BİRKAÇ YIL İÇİNDE TÜKENEBİLİR' UYARISI

Borneite Capital kurucusu Dan Dreyfus, küresel gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde yıllık tüketimin üretimi aştığını vurguladı.

Yaklaşık 200 milyon onsluk yıllık açığın sürdüğünü belirten Dreyfus, mevcut erişilebilir stokların bu hızla erimesi halinde birkaç yıl içinde kritik seviyelere inebileceğini ifade etti.

SANAYİ TALEBİ GÜMÜŞÜ ZORLUYOR

Güneş enerjisi yatırımları ve yapay zeka altyapısının genişlemesi, gümüşe olan endüstriyel talebi artıran başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Veri merkezleri ve enerji dönüşümü projelerinde kullanılan gümüş miktarındaki artış, arz üzerindeki baskıyı daha da güçlendiriyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ YENİ RİSK ALANI YARATIYOR

Uzmanlara göre yalnızca gümüş değil, birçok kritik maden de benzer bir arz-talep dengesizliğiyle karşı karşıya kalabilir.

Enerji dönüşümünün hızlanması, ham madde tedarikini küresel ekonomi açısından stratejik bir mesele haline getiriyor.