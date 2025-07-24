Konutta yeni dönem! Murat Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

Konutta yeni bir dönem başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatan "gayrimenkul sertifikası" ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyurdu.

Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçen proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunuyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kurum sözlerine, "Öncelikle sizleri, aziz İstanbulluları saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi buradan iletmek istiyorum." diyerek başladı.

Bakan Kurum'un devam eden sözlerinde şunlar yer aldı;

"MİLLETİMİZİN EV SAHİBİ OLMA HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Değerli misafirler bugün gözbebeğimiz İstanbul'da çok kıymetli bir toplantı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Hep birlikte damlaya damlaya ev olur diyor, milletimizin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz.



Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarda ev sahibi olmasını sağlayacak çok önemli bir adım atıyor Gayrimenkul Sertifikası'nın tanıtım programını gerçekleştiriyoruz.

"GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK"

Biz ev sahibi olmanın, bir yuva kurmanın, güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bizim insanımız ev huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır.



2002'den bu yana herkes için yuva herkes için umut dedik ve gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın barınma hakkına dair çok önemli fırsatlar sağladık.

"ÇOK ÖNEMLİ KAMPANYALAR, PROJELER YAPTIK"

Çok önemli kampanyanlar, projeler yaptık. Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle ilk evim projesiyle, yarısı bizden kampanyası ile vatandaşlarımızın yanında olduk. Dile kolay bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik.



Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturduk."

"1 MİLYONA YAKIN KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK"

Kentsel dönüşüm projelerinin 81 ilde devam ettiğini aktaran Kurum, "Özellikle İstanbul’umuzu riskli yapılardan kurtarmak, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugüne kadar 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, milyonlarca İstanbulluyu güvenli evlerine kavuşturduk. Halen 39 ilçemizin her yerinde dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

"BİR AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLĞÜNDE ALANI YENİDEN İNŞA ETMEK; TÜRKİYE DIŞINDAKİ HİÇBİR ÜLKENİN BAŞARABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİLDİR"

Asrın felaketinin ardından yapılan çalışmalarda Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarılı olamayacağını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

6 Şubat 2023’te asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin mimar, mühendis, işçimizle; vatandaşlarımız evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik, kardeşlerimizin yaralarını sardık. Kalan 203 bin yuvamızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız.



nşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturacağız. İnanın tüm bunları aynı anda yapmak, sosyal konut projeleri üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek; 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir.



Dünyada da zaten örneği yoktur. Bu; sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade ve siyasi kararlılık gerektirir. Şimdi inşallah yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz.



Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek için; yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl bitmeden tüm detayları milletimizle paylaşacağız. İnşallah bu azimle, bu kararlılıkla milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz.

"GAYRİMENKUL SERTİFİKASI" HİSSE SENEDİ GİBİ ALINIP SATILABİLİYOR

Kurum, özellikle büyük şehirlerde kiraların artması ve konuta erişimin zorlaşması sebebiyle "Gayrimenkul Sertifikası"nı hayata geçireceklerini söyledi.

"Gayrimenkul Sertifikası"nın detaylarını paylaşan Bakan Kurum, şunları duyurdu:

Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir’deki Damla Kent Evleriyle hayata geçiriyoruz.



Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz.



Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız.



Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz.

"KÜÇÜK BİRİKİMLERLE BÜYÜK HAYALLER"

Sistemde paylı mülkiyet imkânı da olduğunu söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor. Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor.



Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor.



Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında.



Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, “Küçük birikimlerle büyük hayaller” sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak.

"DAMLAYA DAMLAYA YUVA OLUR"

Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası"nın vatandaşların uygun maliyetlerle, güvenle, huzurla ev sahibi olabilmeleri için atılan en güçlü adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu proje, sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje; kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı; milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün bir ispatıdır. Onun için “Damlaya damlaya yuva olur” diyoruz. Ve biz, bu damlaları birleştirerek, vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.



Bu yüzden biz, her bir vatandaşımızın yüzündeki tebessümü görmek, çocuklarının güvenle büyüyeceği bir yuvaya kavuşmasını sağlamak için durmaksızın çalışacağız. Bu yolda, TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla omuz omuza, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.



Ben bu duygularla; ilk etapta 5 bin konutta başlatacağımız ve hızla genişleteceğimiz Gayrimenkul Sertifikası’nın bir kez daha İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gösterdikleri destek için Sermaye Piyasası Kurulumuza çok teşekkür ediyorum.

TALEP TOPLAMA 4-8 AĞUSTOS'TA

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

DAMLA KENT PROJESİ

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

ÜÇ AYRI KAZANÇ MODELİ

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

Peşinat, faiz, taksit yükümlülüğü olmadan yatırım imkanı

SPK ve Borsa İstanbul tarafından denetlenen bu model peşinat, faiz veya taksit yükümlülüğü olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılımcılar, küçük birikimlerle projeye ortak olurken, dilerlerse bir evi paylaşarak kolektif sahiplik modelinden de yararlanabiliyor.