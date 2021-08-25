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    'Eren-13 Operasyonları'nda 2 terörist öldürüldü

    Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi bölgesinde, Eren-13 operasyonları ile 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:50
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    'Eren-13 Operasyonları'nda 2 terörist öldürüldü

    Terör ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Şırnak, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar ile terör unsurlarından ardı ardında temizleniyor.

    İçişleri Bakanlığı, bölgede Eren-13 kapsamında icra edilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

    Bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre operasyonlarda 2 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.

    Eren-13 Operasyonları nda 2 terörist öldürüldü #1

    J-SİHA VE HAVA KUVVETLERİ’NİN DESTEĞİ İLE İCRA EDİLDİ

    Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteği ile icra edilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

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