'Eren-13 Operasyonları'nda 2 terörist öldürüldü

Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi bölgesinde, Eren-13 operasyonları ile 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Terör ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Şırnak, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar ile terör unsurlarından ardı ardında temizleniyor.

İçişleri Bakanlığı, bölgede Eren-13 kapsamında icra edilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre operasyonlarda 2 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.

J-SİHA VE HAVA KUVVETLERİ’NİN DESTEĞİ İLE İCRA EDİLDİ

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteği ile icra edilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."