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- 'Eren-13 Operasyonları'nda 2 terörist öldürüldü
'Eren-13 Operasyonları'nda 2 terörist öldürüldü
- AA
- 25.08.2021 - 11:16
- Güncelleme : 25.08.2021 - 11:50
Terör ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Şırnak, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar ile terör unsurlarından ardı ardında temizleniyor.
İçişleri Bakanlığı, bölgede Eren-13 kapsamında icra edilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre operasyonlarda 2 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.
J-SİHA VE HAVA KUVVETLERİ’NİN DESTEĞİ İLE İCRA EDİLDİ
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteği ile icra edilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."